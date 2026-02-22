元NMB48白間美瑠、海を眺める入浴ショットが「セクシー」「背中のラインが綺麗」と話題
◆白間美瑠、のんびり海を見ながら入浴ショット
旅行中の白間は、「2日目は、早起きして朝日見ながらお風呂」とつづり、朝風呂ショットを披露。海を臨む浴室で、朝日を浴びながら木製の浴槽に浸かっている美しい後ろ姿を公開した。「朝ごはんは、和食、しみるぅーー、からの、海をバックに和菓子体験、和菓子と抹茶美味し過ぎ。夜ご飯も豪華。船の中でのんびりです」と船旅を満喫している様子を報告し、旅の様子を収めた写真を複数投稿している。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿には「シルエットが美しすぎる」「背中のラインが綺麗」「のんびり船旅なんて羨ましい」「自然体な姿が可愛い」「気持ちよさそう」「旅の雰囲気がエモすぎる」「セクシー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
