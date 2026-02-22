NiziUマコ「急に何か作りたくなって 」大豆粉使った手作りスイーツ2種披露「器用すぎる」「美しい焼き色」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が2月21日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳人気アイドル「見た目も可愛くて完璧」大豆粉使ったヘルシースイーツ2種
マコは「この前のイチゴ食べた夜の日〜 急に何か作りたくなって 家にある大豆粉使ってスイーツ作ってみた〜！！」と報告。中央にチョコレート、周りにスライスアーモンドやナッツで美しくデコレーションされたマドレーヌのような焼き菓子や、抹茶を思わせる緑色のパウンドケーキなど、手作りスイーツを披露した。「ちょっと遅れたけど…ハッピーバレンタイン」と記しており、その他にも食事中の写真や、スイーツ作りのメイキング写真も投稿している。
この投稿には「美味しそう」「ヘルシーで栄養満点」「大豆粉使ってこんなに綺麗に作るのすごい」「器用すぎる」「美しい焼き色」「見た目も可愛くて完璧」「もらったら嬉しすぎて泣く」「突然作れる行動力、さすがリーダー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マコ、夜中に突然のスイーツ作り
◆マコの手作りスイーツに反響
