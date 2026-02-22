ももちことインフルエンサーでYouTuberの牛江桃子（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。

「私事で大変恐縮ではございますが、この度、わたくし牛江桃子はかねてよりお付き合いしておりました方と入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と書きだしたももち。「彼と出会ってから、鎧を脱いだ自分を好きになれるようになりました」とつづって結婚を報告した。

「隣にいるだけで心がほどけること。何気ない日常が、かけがえのない宝物へと変わっていくこと。その尊い時間を重ねながら、人生の新たな章を歩み始めております。彼は、誰よりも深く、まっすぐな愛を注いでくれる人です。その隣で生きていけることを、心から誇りに思っております」とコメント。「まだ未熟なふたりではございますが、互いを尊重し合いながら、より強く、より豊かな人生を築いてまいります。ここまで歩んでこられましたのも、日頃より支えてくださる皆さまの存在があってこそです。心より感謝申し上げます」と伝え「これからも一人の発信者として、経営者として、

そしてひとりの女性として。強く、しなやかに歩みを重ねてまいります。今後とも、温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。

ファンへは「ファンのみんな“ももっこちゃん”へ」と書き出して「これからも、ももちとしても、牛江桃子としても、美容の発信も、経営も、精一杯頑張っていきます！心身ともに豊かな『心身美容』で溢れる女性であり続けます。そして、みんなの事をより豊かな人生へと導きます」と言葉を届けた。