家計の財布の紐を握っているのは夫それとも妻ー。ソニー生命保険が実施した「47都道府県別 生活意識調査2025-26年版（恋愛・家族編）」によると、「妻が財布の紐を握っている」の回答割合が最も多かったのは「三重県」でした。夫婦ゲンカで妻が勝つことが多い割合と、相手への愛情が強いのは妻という割合は、ともに徳島県が1位でした。



【写真】自閉スペクトラム症の芸人、番組で開花した絵の才能で活躍 同期は陣内、たむけん、中川家

この調査は、ソニー生命保険が2025年10月、20歳から59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象にインターネットにて実施しました。未婚の人には、自分の父親を夫、母親を妻に当てはめています。



家計と家事、主導権を握るのは夫？妻？

夫婦の家計管理について聞いたところ、「夫が財布の紐を握っている」と答えた人が最も多かったのは岐阜県（25.0％）で、全国平均の15.8％を大きく上回りました。長崎県（24.0％）、徳島県（22.0％）が続きました。



「妻」と答えた人が最も多かったのは三重県（52.0％）で、全国平均42.2％を10ポイント上回っています。2位は新潟県（49.0％）で、3位には福島県・広島県・山口県・香川県・熊本県が同率（48.0％）で続きました。



家事が得意なのは夫婦どちらかを聞きました。



「家事が得意なのは夫」と答えた人が最も多かったのは山形県（15.0％）で、全国平均の7.3％を大きく上回っています。続いて、2位は埼玉県・新潟県（13.0％）、4位青森県（12.0％）、5位は同率で岡山県・愛媛県・鹿児島県・沖縄県（11.0％）が並びました。



「家事が得意なのは妻」と答えた人が最も多かったのは三重県（69.0％）で、全国平均57.7％を10ポイント以上上回っています。次いで、2位佐賀県（68.0％）、3位鳥取県（67.0％）が続きました。



夫婦ゲンカ、勝つのはどっち？

夫婦ゲンカについての質問では、「夫が勝つことが多い」と答えた人の割合が最も高かったのは静岡県（20.0％）です。続いて、山形県・山口県・佐賀県・熊本県が同率2位（17.0％）で並びました。



「妻が勝つことが多い」と答えた人が最も多いのは徳島県（40.0％）です。次いで、2位が栃木県（38.0％）、3位三重県（37.0％）、4位福井県（36.0％）、5位は長崎県（35.0％）でした。



夫婦で相手への愛情が強いのは夫婦どちらかを聞きました。「夫」と答えた人の割合が最も高いのは鳥取県（25.0％）です。以下、2位は愛知県（24.0％）、3位が新潟県・広島県（22.0％）となりました。



「妻」と答えた人の割合が最も高いのは徳島県（25.0％）です。2位が秋田県（19.0％）で、3位は同率で茨城県・静岡県・岡山県・高知県（18.0％）が続きました。



夫婦ゲンカの勝敗と、家計管理や家事分担には、共通した傾向が見られます。例えば、「妻が勝つことが多い」で1位となった徳島県は、「妻が財布の紐を握っている」「妻の愛情が強い」といった項目でも上位に入っています。同様に、3位の三重県も「妻が財布の紐を握っている」「家事が得意なのは妻」のいずれも1位でした。



一方、「夫が勝つことが多い」で1位の静岡県は、「夫が財布の紐を握っている」で4位にランクインしています。2位の山形県も、「夫が家事を得意としている」が最も多い県です。



今回の調査から、家計管理や家事に積極的に関わるほど、家庭内での発言力が強まる傾向がうかがえます。ただし、夫婦ゲンカの勝ち負けは単純な力関係だけで決まるものではありません。地域の習慣や価値観、相手への愛情の強さなどが反映された結果と考えられます。



【出典】ソニー生命調べ／＜47都道府県別 生活意識調査2025-26年版＞