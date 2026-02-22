藤あや子、“猫の日”に動物愛護団体に100万円寄付「一日も早く殺処分のない世の中になることを切に願います」 愛猫のチャリティーグッズを販売
歌手の藤あや子（64）が22日、自身のインスタグラムを更新。2月22日の“猫の日”に合わせ、動物愛護団体に100万円寄付したことを報告した。
【写真】「一日も早く殺処分のない世の中に」動物愛護団体への寄付を愛猫とともに報告した藤あや子
日頃から保護猫活動に精力的に取り組んでいる藤は、愛猫で保護猫のマルくん、オレオちゃんのチャリティーグッズなどを販売。この日は愛猫との写真を添え、「マルオレチャリティーグッズの収益 \1,000,000を動物愛護団体に寄付いたしました」と発表した。
投稿では「一日も早く殺処分のない世の中になることを切に願います」と思いを込め、「チャリティーにご協力下さいました皆様 誠にありがとうございました」と感謝を伝えている。
