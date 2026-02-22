「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎 侍ジャパン−ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンの佐藤輝明内野手が３安打５打点の大暴れを見せた。阪神勢だけで実に１１打点をたたき出した。

初回に同点の適時内野安打を放つと、二回に逆方向へ２点二塁打を放った。そして五回には左中間を深々と破る２点二塁打。ここで井端監督が代走を告げ、お役御免となった。

森下翔太外野手は初回に勝ち越しの２点タイムリーを左翼線へ放ち、三回には坂本誠志郎捕手が左翼へ２ラン。これにはベンチの井端監督も驚きの表情を浮かべた阪神勢だけで９打点の大暴れとなり、五回までに２桁得点に乗せた。さらに森下がダメ押しの２ランを左翼へ放ち、計１１打点となった。

ネットも騒然となり「阪神勢やりすぎ」「やりたい放題やんか」「阪神めちゃくちゃ強そうで今から怖いですねぇ…」「阪神の選手やばいな」と騒然。ちなみに３人を欠く阪神本隊は、浦添で行われているオープン戦・ヤクルト戦で八回までに２桁１１得点をマークし、リードを奪っている。