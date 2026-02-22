タレントのトリンドル玲奈（34）が22日、インスタグラムを更新。第1子の出産を発表した。

トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。赤ちゃんの小さな手の写真を添えた。

続けて「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と明かした。

そして「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝をつづり、「仕事復帰も今からとても楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。

夫で俳優の山本直寛（31）も同日、自身のインスタグラムを更新し、第1子の誕生を報告した。

山本は「新しい家族が増えました」と報告し、第1子を抱く後ろ姿を公開した。

続けて「無事に生まれてきてくれた子どもと、頑張ってくれた妻に心から感謝しています」と感謝。「この忘れられない感動を胸に、家族と共にこれからの日々を大切に歩んでいければと思います」と決意を記した。

そして「いつも支えてくださる皆さま、これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。