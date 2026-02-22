◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンはジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝した。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップの５位。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。

平林は序盤から冷静に集団の中でレースを進め、３０キロ過ぎからトップを走る吉田響（２３）＝サンベルクス＝を追いかけ始めた。３７キロで逆転すると、ゴール手前では山下一貴（２８）＝三菱重工＝の追い上げをかわして日本人トップを取った。「ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）２区では吉田響君に負けているので、きょうは勝ちたかった」と笑顔で話した。

国学院大３年生だった２４年大阪マラソンで、初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒で優勝。今回、優勝は逃したが気温２０度に迫る暑さの中、自己ベストを４秒更新した。

大学時代にマラソンで実績を残しており、トップアスリートの義務として「抜き打ち検査」の対象選手となっている。今大会の２日前にも抜き打ち検査の職員がホテルに現れ、血液を抜かれた。トップアスリートの義務とはいえ、大事なレース前の抜き打ち検査は心身に少なからずの影響がある。乗り越えるべき困難を乗り越えて自己ベスト記録を更新し、改めて成長を証明した。