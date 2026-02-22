２月２２日の東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ（ダート１６００メートル、１０頭て・リステッド）は、７番人気のラッキーキッド（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディスクリートキャット）が、最後の直線で力強く抜け出し２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分３６秒７（良）。

スタート直後は中団のインを追走。徐々に外へと持ち出されると、最後の直線では先行各馬を一気に抜き去ると、鋭く迫ったドンエレクトス（菅原明良騎手）を首差退けた。岩田望来騎手は「新馬戦の力が発揮できればここでもやれると思っていました。先生からは外に出してくれという指示だったので、その位置で運びました。最後は迫られたけどよくしのいでくれました」とたたえた。

加藤征調教師は「先頭に立つとフラフラして気を抜くのかな。距離は（延ばしても）全然問題ないと思います」と貴重なリステッドＶを振り返った。「ケンタッキーダービー」の出走馬選定ポイントシリーズを勝利したが、オーナーと相談しながらＵＡＥダービー（３月２８日、メイダン競馬場）も視野に入れる。

また、「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）は３着に終わった。