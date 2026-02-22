ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、２１日のエキシビションでフィナーレを迎えた。女子で日本フィギュア史上最年少の１７歳で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、２０３０年五輪に向けて４回転ジャンプへの挑戦を明言。男子の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は、日本勢初となるクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）成功を誓った。

ミラノのファンを、１７歳の中井が虜（とりこ）にした。真っ赤なドレス姿で演じたエキシビション、横向きに寝そべって正面を見ながら足を動かす“決めポーズ”。中井は「皆さん、楽しんでくれたんじゃないかなと思います」と、白い歯を見せた。

初出場した五輪で、得意の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めて日本史上最年少でメダル獲得。すでに３大会連続出場を掲げているルーキーは抱く野望を明かした。「いずれ挑戦したい、また練習は再開したい」と語ったのは、４回転ジャンプ。日本女子のＩＳＵ公認大会では、成功すれば史上２人目となる大技の習得に意欲を示した。

女子の４回転は、直近では２３年１１月に住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）がグランプリシリーズでトウループを成功。ＩＳＵ公認大会では、０２年ジュニアＧＰファイナルで安藤美姫が初めてサルコーを決めた。ジュニアでは、世界ジュニア３連覇の島田麻央（木下グループ）が４回転ジャンパー。２０３０年に向けては、４回転での国内の頂上決戦も予想される。

中井が習得を目指すのはトウループ、また高難度のループ。来季からは、従来のＳＰ、フリーという概念から大きく変わるルールの変更も見込まれている。初の世界選手権も控える１７歳。中井は「自分がどこまでいけるのか、楽しみ。いずれ重圧や緊張感も出てくると思うけど、これからも笑顔を絶やさず、スケートの楽しさを忘れずに挑めたら」。時代と共に歩みつつ、高みを目指していく。（大谷 翔太）

◇中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳。５歳で競技を始め、２１年に新潟市から千葉県に拠点を移し、中庭健介コーチに師事。千葉・南行徳中２年の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル。昨季ジュニアＧＰファイナルは３位。通信制の勇志国際高千葉２年。趣味は音楽鑑賞。勝負メシは牛丼。１５０センチ。