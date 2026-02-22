Dream Ami、“一度は諦めかけていた”結婚6年記念日に夫とのウエディングショット公開「お綺麗です」「美男美女すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】歌手のDream Amiが2月22日、自身のInstagramを更新。人気リアリティショー『テラスハウス』の元メンバーで建築家の夫・半田悠人氏とのウエディングショットを公開し、話題を呼んでいる。
Amiは「6th wedding anniversary！！」と結婚6年目の記念日を報告。「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、やっぱり結婚式を挙げたいと思い始めました」と明かし、「そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました」とウエディングショットを公開した。白のオフショルダーボリュームドレス姿と黒のタキシード姿で、海を背景にした爽やかなウェディングフォトとなっている。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「美男美女すぎ」「素敵な家族」「幸せそう」「ドレス姿が最高」「お綺麗です」といったコメントが寄せられている。
2人は2020年に結婚。2022年9月、第1子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
