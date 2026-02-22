今日22日は、北海道から九州にかけて広い範囲で今年これまでで一番の暖かさとなっています。富山市や金沢市、京都市、大阪市、福岡市などでは、今年初めて20℃以上となっています。熊本県八代市や甲佐町では25℃以上と、沖縄県以外で今年初めて夏日となり、2月としては記録的な高温となっています。明日23日の最高気温は日本海側を中心に今日より低くなりますが、東京都心では今日より高く、初夏の陽気となるでしょう。

今日22日 広く今年一番の暖かさ 2月としては記録的な高温も

今日22日は、南風が吹いて、日本列島には季節先取りの暖気が流れ込んでいます。日中は気温がグングン上がり、季節外れの暖かさとなっています。



最高気温は、札幌市は9.3℃、秋田市で17.6℃、名古屋市で19.7℃などと、今年これまでで一番の暖かさとなっています。富山市で21.0℃、金沢市で20.9℃、大阪市で21.4℃、京都市で21.7℃、松江市で23.2℃、福岡市で23.4℃などと所々で今年初めて20℃以上となっています。



2月としては記録的な暖かさとなっている所もあります。北海道稚内市沼川で9.9℃、滋賀県彦根市で20.9℃、京都府京田辺市で22.8℃、和歌山県かつらぎ町で23.0℃、香川県高松市香南で23.4℃、福岡県糸島市前原で24.2℃などと2月の1位の値を更新しています。さらに熊本県八代市で25.8℃、熊本県甲佐町で25.5℃と沖縄県以外で今年初めて夏日となり、2月としては記録的な高温となっています。全国のアメダスのうち49地点で2月の1位の値を更新しました。



東京都心は17.6℃と4月上旬並みの暖かさとなりました。



※気温の値は全て15時までの速報値

明日23日は関東ではさらに気温上昇

明日23日の最高気温は、今日22日よりは低くなる所が多いでしょう。新潟市や金沢市、福岡市は今日より10℃くらい低くなりそうです。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。



一方、東京都心は23℃と今日より5℃高く、5月中旬並みと、初夏の陽気となるでしょう。高知市も21℃と今日より4℃高くなりそうです。季節外れの暖かさとなりますので、服装選びをお気をつけください。