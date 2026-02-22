「R―1ぐらんぷり2009」(現R―1グランプリ)王者でピン芸人の中山功太(45)が22日、自身のXを更新。アンチに向けて異例の呼びかけを行った。

中山は「番組の企画で『中山功太が嫌いだ』というアンチや、僕に誹謗中傷をした心当たりのある人間を探しています」と切り出し、「明日17時以降、お会いしてじっくり話しませんか？ネットの浅瀬でしか呼吸出来ない稚魚どもに直前で逃げられて困っています。怖いなら顔を隠して声を加工する事も可能です。DMお待ちしています」と異例の呼びかけを行った。

続く投稿では「ただ芸人に会いたいだけなのにエセアンチを装った奇人も多かったです。本物だけお願いします。ネットの浅瀬で溺れてる暇があるなら、たまには現実社会で人間と会話してみませんか？場所は東京を予定していますが、こちらから伺う事も可能です。喧嘩ではないです。普通に話しましょう。貴方に可能なら」とつづっていた。

この投稿には多くの反響が寄せられ、「北海道なら検討」という投稿には「ドタキャンしないなら伺いますよ」と返信。「嫌いなやつに会いたくない」というコメントには「最悪リモートでもいいですよ。話しましょうよ」と返信していた。