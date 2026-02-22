元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。俳優の小沢仁志（63）のYouTubeチャンネルにゲスト出演することになった経緯を明かした。

番組に送られてくるメッセージの中で「圧倒的に多かった」というのが小沢のYouTubeへの反応だったことを明かした松岡。「小沢仁志さんのYouTubeに出させてもらいまして、楽しかったですね。ああやって二人っきりでちゃんと話させてもらったの初めてだったんで。何人かいるところでごあいさつさせていただいたことあったんですけども」と話した。

2人の共演に「どういう関係が？」との質問が多かったといい、「元々去年、一昨年の8月から自分がYouTubeを始めて、やっている中で“小沢さんのYouTubeっていうのは面白いよね”っていう話をさせてもらったんですよ。“だって最強の兄弟だぜ”みたいな話をしていて。それを小沢さんの方のYouTubeのスタッフの方がご覧になってくださったらしく、“なんか面白いことできないか”みたいなことでうちのYouTubeの方にお声いただいたんです」と説明した。

「それが去年の春だったのかな？“ぜひおいしいビール飲ませてくださいよ”ってことで、夏ぐらいに“じゃあご一緒させてもらいたいです”っていう話だったんですけど」とした。

「皆さんご存じの通り、去年ちょっと夏あたりバタバタしてたもんですから、それができなくて。改めて、ちょっと時間もできてきたりした」と苦笑。ただ「ありがたいことに“一緒にYouTubeやりませんか？”っていう声がまあまあ来てるんです。テレビでお会いしてる方も、したことない方もいらっしゃる。せっかくだからやりたいなと思ったんですけど、一番最初にお約束したのは、小沢仁志さん。そこをやらずして、他の人のYouTubeに出るのは、それはちょっと違うんじゃないかなって。本当楽しかったですね」とした。