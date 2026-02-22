お笑いコンビＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史（５５）が２２日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、どうしても名前が出てこなかった芸能人について話した。

番組では「老いを感じた瞬間」について話し合った。藤本は「年いくと人の名前が出てこない」と多くの人が抱える悩みについて口にした。「この前、ふかわりょうとメーク室でばったり会ったんですよ。全然、名前が出てこなくて。目の前にいてんのに。誰やったかなと思って。めっちゃしゃべりかけてくれんねんけど」と、ふかわと偶然にも会ったものの、まったく名前が思い出せなかったことを明かした。

藤本は「名前を思い出すのに集中して。たしか全部ひらがなやったなと思って。ひらがなの芸能人いっぱいいるじゃないですか。ともさかりえしか出てこないんです。みのもんたさんも出てきた」と、ひらがなの名前であることは浮かんだものの後が続かなかったことを振り返った。俳優のりょうを思い出し、「近いぞ近いぞ…」と考え、ようやく「ふかわりょうや！」と思い至った。藤本は「できるだけ、バレないようにした」と、ふかわには気付かれなかったことを話した。