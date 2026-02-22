◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園 42・195キロ）

春を告げる日差しの中、元阪神の原口文仁氏（スポニチ評論家）が人生初のフルマラソンを走り抜いた。「思った以上に苦しかった。タイムも出なかったし…」。アスリートの顔で振り返った後、心からのスマイルを浮かべ、完走の喜びを口にした。

「沿道の人とか、一緒に走っているランナーが絶え間なく応援して下さって…。自分一人なら、走り切れていないと思います」

昨年限りで現役を引退。10年間の感謝を伝えるため、思いついたのがマラソン挑戦だった。「大阪マラソンを大きな目標と位置づけて臨みました」

「パパ、頑張ってね」など、家族からの激励メッセージが書き込まれたシューズを履いてスタートラインへ。同期入団の秋山拓巳氏が応援に駆けつける「サプライズ」も力になった。

「20キロ地点で、ファンの人に手を振っている姿を見て、ああ、グッチ（原口氏）らしいな、と。最後まで走りきって、さすがだなと思いました」

秋山氏も、「盟友」の奮闘を称賛した。第2の人生の門出を飾る激走。「走りきったので合格かな」と自己採点した原口氏は「しっかり体のケアをして、自分のやりたいことに挑戦していきたい」と視線を前に向けた。