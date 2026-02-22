『バック・トゥ・ザ・フューチャー』クリストファー・ロイド、32歳年下妻とのラブラブ写真公開
SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクことエメット・ブラウン博士役で知られるクリストファー・ロイドが、バレンタインを記念して32歳年下の妻とのロマンティックな写真を公開した。
【写真】ラブラブ！ クリストファー・ロイド＆32歳年下の妻リサさん
現地時間2月14日にインスタグラムを更新したクリストファーは、「最高にスウィートな愛。僕のバレンタイン」とキャプションを添えて、見晴らしの良い場所で妻リサさん（55）と顔を寄せ合い、ポーズを取る写真を公開した。
この投稿に、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でマイケル・J・フォックス演じる主人公マーティが口にするセリフを引用し「ヘヴィだよ、ドク」と反応が寄せられているほか、映画でドクが結ばれたクララに触れ「待って、クララ・クレイトンじゃないよ」というコメントも。また、「ドクーーーー」「ハッピーバレンタイン、ドク」とファンから温かい反応が寄せれらている。
Daily Mailによると、クリストファーは2005年に離婚したジェーン・ウォーカー・ウッドと所有していた自宅を、2012年に売却。その際に、不動産業者だったリサさんと出会い、2016年に結婚している。2人はジェーンや彼女の現夫とも親しくしており、コロナ禍も一緒に過ごしていたそうだ。
なお現在87歳のクリストファーはこれまで、キャサリン・ボイド（1959年〜1971年）、ケイ・トルンボルク（1974年〜1987年）、キャロル・アン・ヴァネク（1988年〜1991年）、そしてジェーン（1992年〜2005年）と結婚しており、リサさんは5人目の妻となる。こうした結婚歴から、投稿にはファンから混乱する声も届いているようだ。
引用：「クリストファー・ロイド」Instagram（＠mrchristopherlloyd）
