スリーピース日本詩シンガロングロックバンドのureiが3月18日、HAWAIIAN6やlocofrankらが所属するインディペンデントレーベルIKKI NOT DEADより1stシングル「BLOOM」をリリースすることが発表となった。

ureiは福島県いわき市出身の同級生を中心に2018年に結成。2022年にひろむ(Dr)が正式加入して現在の体制となり、地元のライブハウスclub SONIC iwakiを拠点に活動を続けながら、全国各地へとライブの場を広げている。

“あなたの憂鬱を吹き飛ばす、切なさと一体感を持ち合わせたロック”を掲げ、愛と生活をテーマに等身大の感情をまっすぐに歌い上げるスタイルは、日本語の響きを大切にしたシンガロングと泥臭く温かなステージも特徴だ。

そしてIKKI NOT DEADよりリリースされる「BLOOM」は、ureiの覚悟が込められた3曲入りの1stシングル。表題曲「BLOOM」や「レイニーブルー」「OUR LIFE」といった全3曲は、一瞬で耳を掴むフレーズと、聴き返すほどに深く刺さるストレートな言葉選びが印象的な仕上がりだ。

CD販売は、タワーレコード渋谷店(特典：缶バッジ付き)、LONG PARTY RECORDS(特典：缶バッジ付き)、recordshop Zoo、IKKI NOT DEAD WEB SHOP(ロゴTシャツ＋CDセット)にて。各店舗とも予約受付は本日2月22日15:00より。

さらに、このリリースに伴って＜urei Pre.「SPRING SMAASH!!! “BLOOM” Release Tour 2026＞を開催することも発表となった。同ツアーは4月18日の地元・福島 club SONIC iwaki公演を皮切りに、6月27日の東京・下北沢SHELTER公演まで、全国18公演をまわるもの。4月開催公演のチケット一次先行受付は本日2月22日15:00から3月10日23:59まで。

■1stシングル「BLOOM」

2026年3月18日(水)発売

予約開始：2026年2月22日(日)15:00〜

【CD】\550(税込)

▼収録曲

1.BLOOM

2.レイニーブルー

3.OUR LIFE

【販売店舗】

・タワーレコード渋谷店(特典：缶バッジ付き)

・LONG PARTY RECORDS(特典：缶バッジ付き)

・recordshop Zoo

・IKKI NOT DEAD WEB SHOP(ロゴTシャツ＋CDセット)

■＜urei Pre. SPRING SMAASH!!! “BLOOM” Release Tour 2026＞

4月18日(土) 福島・club SONIC iwaki

w/ JasonAndrew / Stain hung over / to overflow evidence

4月19日(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY

4月24日(金) 岩手・盛岡 the five morioka

4月25日(土) 青森・八戸 FOR ME

4月28日(火) 宮城・仙台 enn 3rd

5月15日(金) 京都・京都GATTACA

5月16日(土) 静岡・静岡 UMBER

5月17日(日) 群馬・高崎 SUNBURST

5月22日(金) 岐阜・柳ヶ瀬 ants

5月23日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL

5月27日(水) 千葉・千葉 LOOK

5月28日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

5月31日(日) 福島・福島 Out Line

6月05日(金) 福岡・福岡 Queblick

6月12日(金) 愛知・名古屋 HUCK FINN

6月20日(土) 宮城・石巻 BLUE RESISTANCE

6月21日(日) 新潟・新潟 CLUB RIVERST

6月25日(木) 大阪・大阪 火影

6月27日(土) 東京・下北沢 SHELTER

▼チケット

【4月開催公演 一次先行受付】

受付期間：2月22日(土)15:00〜3月10日(火)23:59