◆オープン戦 中日―巨人（２２日・北谷）

巨人の田中将大投手（３７）が２―０の３回から２番手で登板。２回１６球、無安打無失点、１奪三振の完全投球を見せた。「自分の感覚としてもなかなかよかったんじゃないかな、と思います」とうなずいた。

１イニング目の３回は先頭・石川昂を二ゴロ、木下を右飛、村松を遊ゴロに打ち取り、わずか７球で３者凡退。４回は岡林を一ゴロ、田中を１４５キロ直球で空振り三振、上林を左飛に仕留め、２回完全でマウンドを降りた。

「特に直球がよかったかなっていう感じですね」と語り「岸田ともしゃべりましたけど『真っすぐがよかった』と受けているキャッチャーに言ってもらえたことはよかったと思いますし、自分としてはバランスよくある程度、狙ったところに投げられていると思います」と振り返った。

移籍１年目の昨季はシーズン３勝で日米通算２００勝を達成。１６日に行われた実戦形式のライブＢＰでは２セットに分けて打者のべ８人と対戦し、計２４球で安打性０、与四球１で最速１４７キロだった。前日２１日にはブルペンで２２球を投げ込み「打者が嫌がる球を１球でも多く投げられたら」と語っていた。