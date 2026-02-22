◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンの佐藤輝明内野手が、ソフトバンクとの壮行試合に「４番・三塁」で先発出場し、５回までに３安打５打点の大暴れ。９点リードで迎えた５回に、２死一、三塁から中越えの２点適時二塁打を放った後に、代走が送られて退いた。

佐藤は初回に無死満塁で迎えた第１打席は、ボテボテの二塁ゴロがタイムリー内野安打に。２回にも左翼への適時二塁打、３打席目は四球を選ぶなど、この日は４打席全出塁で、３安打５打点だった。

今月１４日には松井秀喜氏（５１）が侍ジャパンの宮崎合宿に激励に訪れ、会話を交わした。フリー打撃前にケージ裏であいさつ。身ぶり手ぶりを交えて話す場面もあり、佐藤は「去年はよかったね、と言ってもらえたんで、すごく嬉しかったです。（アドバイスの内容は）ここでは言えないっす。いろいろな話を」と話し、力をもらった様子だった。

代表チームでは本職の三塁に加え、外野にも挑戦。井端監督にとっても選択肢が広がるサトテルの大活躍となった。

この日は阪神勢が躍動した。「５番・左翼」で先発出場した森下翔太が２安打１本塁打４打点、「８番・捕手」の坂本誠志郎は３回にチーム第１号となる左翼への２ランを放つなど、“阪神トリオ”だけで計１１打点を挙げた。