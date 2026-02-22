5人組ダンスボーカルグループM！LKの佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）が、21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。以前から変化したことを明かした。

M！LKは「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」にも出演した。

番組が事前に個別で取ったアンケートで「『イイじゃん』がバズる前と今で、一番変わったと思うメンバーは？」という質問に、佐野は、曽野がいちばん変わったと返答。理由は「地元の三重に帰った際、ラーメン屋さんで声をかけてきた高校生にラーメン代をおごったらしい」。そして「こんなことは『イイじゃん』がバズる前では絶対にありえません」とつづった。

曽野は「（昨年末の）紅白歌合戦に出て、そのまま地元三重県に帰ったんですよ」と話した。「いつも行くラーメン屋さんがあって、そこにいったら高校の後輩がいて。『舜太君じゃない？』みたいになって」と当時の様子を話した。

「その時に、ちょっとかっこつけたいなと思って。ラーメンをごちそうしてあげた」。MCの加藤浩次（56）が「バズる前は1回もしたことないですか？」と言うと、曽野は「なかったっすね」と笑った。「そもそも『舜太君じゃん』みたいに言われることもあまりなかったので」。加藤が「いくらくらい払ってあげたの」と聞くと、「2人いて、2500円くらいでした」。加藤が「そうか…」と笑うと、曽野は「値段じゃないですよ！」と立ち上がって言った。

加藤は「後輩の子たち2人は絶対に忘れないと思うよ」と話した。