「ヤエチカ」ランキング2位　ヤエチカ来たら食べるべき、南インド料理の名店　本場の味がここにあった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、2位だった『エリックサウス 八重洲店』を紹介します。

言わずと知れた南インド料理の名店その原点がここ！

もはや殿堂入りだが、何度でも書きましょう。南インド料理の名店、ヤエチカきっての人気店だ。実は2026年で開店15周年、ここ八重洲店こそ関東中心に展開する「エリックサウス」の原点であり、基本の味を揃える聖地的な店なのである。

王道は南インド式定食「エリックミールス」。丸皿に高級香り米のバスマティライスが鎮座し、その周囲に豆と野菜を煮込んだサンバルや選べるカレーなどが入ったカトリ（小皿）が曼荼羅のように並ぶ。

エリックミールス2317円（選べるカレー2種）

『エリックサウス 八重洲店』エリックミールス 2317円（選べるカレー2種）※写真は「はちみつバターチキンカレー」と「マトンカレー」（＋120円） 選べるカレーのバターチキンはリッチなコク。ライス、サンバル、ラッサムはお替わり無料

まずは各々のカレーを味わい、次にあれこれ混ぜ、最後は全混ぜして味の変化と調和の奥深き世界を堪能しよう。食事だけでサッと帰る人も多いが、意外とハマるのは少数精鋭のつまみで一杯。ほぐしたサケをスパイスとココナッツで炒めた「鮭のプットゥ」はお酒も進むゥ。ビリヤニで〆ても楽し。

そんなスパイス飲みもおと週スタッフの定番です！

『エリックサウス 八重洲店』店長 七戸俊介さん

店長：七戸俊介さん「定番の味を守り、多くの人に伝えていきたいです」

［住所］八重洲地下2番通り

［電話］03-3527-9584

［営業時間］11時〜22時（21時半LO※ランチは11時〜15時）、土・日・祝は〜21時半（21時LO※ランチは11時〜15時）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩5分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

