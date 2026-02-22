「踊り子」という言葉には、華やかさと儚さが同時に宿っています。光を浴びて舞う姿の裏側には、語られない感情や孤独、そして一瞬の輝きにすべてを賭ける覚悟がある――そんな物語を自然と思い描いてしまうからです。音楽の世界でも「踊り子」は、自由や情熱の象徴としてだけでなく、揺れ動く心や叶わぬ想いを映し出す存在として描かれてきました。軽やかなリズムに身を任せる曲もあれば、静かな旋律の中で内面を見つめる楽曲もあり、その表情は実に多彩です。同じ「踊り子」というタイトルでも、描かれる風景や感情はアーティストごとに大きく異なります。今回は、そんな「踊り子」という言葉を冠した楽曲の中から、印象的な5曲を紹介します。旋律の中で揺れるその姿に、どんな物語が重なるのか。ぜひ耳を傾けながら味わってみてください。



●サカナクション「夜の踊り子」



●ポップしなないで「月の踊り子」



●騒音のない世界「冬の踊り子」



●前野健太「伊豆の踊り子」



●もみゅそで「withの踊り子」



（written by 山崎健治）

