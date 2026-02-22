「急なカミングアウト笑」アウトドアブランド・CHUMSの“鳥”、「実はわたくし」発言に「えっ？？？？」
米国生まれのアウトドアブランド・CHUMS（チャムス）公式X（旧Twitter）アカウントは2月21日、投稿を更新。ブランドマスコットである“鳥”についてコメントしました。
【写真】CHUMSの投稿に「じゃあ何なんだ」
この投稿に「えっ？？？？」「しっ、知ってたし」「今日はエイプリルフールではありませんよ？」「じゃあ何なんだ問題、勃発」「急なカミングアウト（笑）」「チュムスですよね！！！」「突然のアイデンティティ宣言で笑った」「ペンギンのキャラはやめようという同調圧力ではないですよね？！」「JRからスカウト来ました？」と動揺する声が多数寄せられています。
「突然のアイデンティティ宣言で笑った」同アカウントは、「突然ですが。改めまして。わたくし。ペンギンではございません」と、ブランドマスコットである鳥についてコメント。
