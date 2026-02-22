米国生まれのアウトドアブランド・CHUMS（チャムス）公式Xアカウントは2月21日、投稿を更新。ブランドマスコットである“鳥”についてコメントし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：CHUMS（チャムス）公式Xより）

写真拡大

米国生まれのアウトドアブランド・CHUMS（チャムス）公式X（旧Twitter）アカウントは2月21日、投稿を更新。ブランドマスコットである“鳥”についてコメントしました。

【写真】CHUMSの投稿に「じゃあ何なんだ」

「突然のアイデンティティ宣言で笑った」

同アカウントは、「突然ですが。改めまして。わたくし。ペンギンではございません」と、ブランドマスコットである鳥についてコメント。

この投稿に「えっ？？？？」「しっ、知ってたし」「今日はエイプリルフールではありませんよ？」「じゃあ何なんだ問題、勃発」「急なカミングアウト（笑）」「チュムスですよね！！！」「突然のアイデンティティ宣言で笑った」「ペンギンのキャラはやめようという同調圧力ではないですよね？！」「JRからスカウト来ました？」と動揺する声が多数寄せられています。

「じゃあ何なんだ」の答えは……

突然の発言から約1時間半後に同アカウントは投稿を更新。「アカアシカツオドリでございます。ブービーバードより」とブランドマスコット本人からのコメントで、正解を披露しています。確かにペンギンに似ている外見であることに加えて、あまりにも突然すぎる「改めまして」のコメントがSNS上をにぎわせました。(文:福島 ゆき)