【算数クイズ】「125×8」をサクッと解ける？ 知っているだけで計算が爆速になる魔法の数字！
スマートに解いて爽快感を得よう！ 「脳トレ算数クイズ」！
一見すると3桁の掛け算で難しそうですが、実は算数において非常に「キリの良い」数字になる組み合わせです。
125 × 8 ＝ □
ヒント：「125」を2倍、4倍、8倍と増やしていくとキリの良い数字になります。
答えを見る
▼解説
暗算をスムーズにするコツは、「125 × 8 ＝ 1,000」というセットを暗記してしまうことです。
この組み合わせを知っていると、さらに複雑な計算も一瞬で解けるようになります。
たとえば「125 × 24」という問題。24を「8 × 3」と分解すれば、
125 × 8 × 3 ＝ 1,000 × 3 ＝ 3,000
と、頭の中だけで答えが出せます。
「25 × 4 ＝ 100」と同じくらい、この「125 × 8 ＝ 1,000」は算数の世界では重要な基礎知識です。ぜひこの機会に覚えてしまいましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
