"秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった"とまで言わしめた天下一の補佐役として知られる豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に、彼の視点から波乱に満ちた戦国の世を描くNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」(NHK総合にて毎週(日)放送)。

第6回「兄弟の絆」(2月15日放送)では、大沢家に囚われた兄・藤吉郎(池松壮亮)の命を救うために、信長暗殺を企んだと疑われる大沢次郎左衛門(松尾諭)の潔白を証明しようとする小一郎(仲野太賀)の奮闘が描かれ、情に厚いお人好しな人物像を体現する仲野の熱演が心を揺さぶった。

小一郎の活躍と並行し、織田信長(小栗旬)の人となりも徐々に明らかになり、人を信用できなくなるきっかけとして、実弟・信勝(中沢元紀)との因縁が語られた第6回。愛する弟の裏切りと死に動揺する信長の人間臭さがにじみ出た、小栗の息が詰まるような慟哭はお茶の間の視線を釘付けにした。

回想という形での退場となった信勝役の中沢といえば連続テレビ小説「あんぱん」(2025年)で演じた柳井千尋役も記憶に新しい。その柳井兄弟の幼少期を務めた木村優来と平山正剛が幼き日の豊臣兄弟を演じるなど、"朝ドラとのつながり"も注目の的。現在放送中の「ばけばけ」に出演する杉田雷麟も大沢次郎左衛門の息子・主水を演じ、囚われの身となった藤吉郎に目を光らせるなど存在感を放った。

実力派俳優が次々と"入退場"を繰り返していく入れ替わりの激しさも"戦国大河"ならでは。第4回「桶狭間！」(1月25日放送)でのくせ者っぷりが話題を集めた徳川家康(松下洸平)をはじめ、第41作目の大河「利家とまつ〜加賀百万石物語」(2002年)でも知られる秀吉の生涯の友で、ライバルでもある前田利家(大東駿介)と妻・まつ(菅井友香)など、秀吉の下克上ストーリーに欠かせないキャラクターが回を重ねるごとに登場し、激動の物語を盛り上げていく。

第7回「決死の築城作戦」では、いよいよ大きな転機の一つである"美濃攻め"が描かれる。そんな中、登場への期待が高まっているのが、秀吉の天下統一のキーマンとなる竹中半兵衛(菅田将暉)だ。

竹中半兵衛といえば、学問に通じ、知略に長けた名軍師であり、また天下一の美男子として知られた才人。もともとは"美濃のマムシ"こと斎藤道三(麿赤兒)の孫・龍興(濱田龍臣)に仕えていたが、のちに秀吉の参謀として活躍することになる切れ者で、扮装写真の姿からも傑物ならではのオーラが漂っている。

「戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います」と語る菅田が、どのようなに人物像を浮かび上がらせるのか、登場が待ち遠しい。

また、半兵衛とともに"両兵衛"とも言われ、第53作目の大河「軍師官兵衛」の題材となった黒田官兵衛役に倉悠貴、さらに信長から家督を譲られ、美濃・尾張を治めることになる息子・信忠を小関裕太が演じるなど、今後もさらなる豪華キャストが登場する「豊臣兄弟！」。

誰もが知るような歴史上の人物が名を連ねる激動の戦国時代を、人間性を武器に成り上がっていく秀吉、秀長兄弟の本格的な快進撃が楽しみだ。

