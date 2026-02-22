京セラドームの人工芝張り替えは「はめ込んでるんや」

オリックスの本拠地・京セラドームが“激変”している。球場の公式X（旧ツイッター）が22日、人工芝の張り替え工事が進むグラウンドの様子を写真付きで公開。お馴染みだった内野のオレンジ色が消え、全体が緑色になった光景に、ファンは「張り替えするのね新芝」「新しくなった京セラ楽しみ」などの声を上げている。

慣れ親しんだ本拠地の姿が“変身”し、注目を集めている。今回新たに採用された人工芝は、グラウンド全体をブラウンで縁取り、マウンドとベース周り以外を全面グリーンで統一する落ち着いたデザインとなっている。

新しく生まれ変わるグラウンドは28日に工事が完了する。3月2日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合で、真新しいグリーンの人工芝がお披露目される予定で“進化”したスタジアムを心待ちにするファンも多い。

京セラドームの人工芝が張り替えられる様子をSNSなどで見たファンは「はめ込んでるんだ」「染めてるとか塗ってるじゃなくてはめ込んでるんや……」「初めて知ったわ」「ブレーブス初期の西宮スタジアムになりつつありますね！」「色々な思い出が蘇ってくる」などの反応でリニューアルを楽しみにしていた。（Full-Count編集部）