年上の元カレに比べて物足りない！同年代の彼氏への不満９パターン
自分よりも大人の男性と付き合ったことのある女性には、同い年くらいの男性との交際が物足りなく感じられることがあるようです。「年上男性にあって同年代にはないもの」とは一体何なのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性187名に聞いたアンケートを参考に「『年上の元カレに比べて物足りない…』と感じる同年代の今カレに欠けているもの」をご紹介します。
【１】将来の生活をイメージさせる具体的な「結婚観」
「大人は結婚をスタートラインとして話せるけど、未熟な人は結婚がゴールと思ってる」（20代女性）というように、「挙式後の暮らし」まで見据えた話ができない同年代の男性は、信頼を寄せてもらえないかもしれません。結婚について語る前に、その後の生活をシミュレーションしてみるといいでしょう。
【２】地に足をつけた「計画性」
「『なんとかなるでしょ』じゃ、どうにもならないと思う」（20代女性）というように、夢を語るばかりで行動が伴わない同年代の男性に、不安を抱くケースです。「いつまでに何をする」と期限を決めると、すべきことが明確になるかもしれません。
【３】人生経験にもとづいた「アドバイス力」
「『多分、○○じゃない？』っていうのと『僕はこうした』では違う」（20代女性）というように、相談に対する答えの質が、年上と同年代ではまったく異なるという意見です。とはいえ、思い付きでアドバイスするくらいなら、相手の話にただ耳を傾けるだけのほうがいいでしょう。
【４】ぐいぐい引っ張ってくれる「リーダーシップ」
「『何する？』『どうする？』と聞かれてばかりで、なんか疲れる」（20代女性）というように、デートプランを立ててくれる年上とは違い、何事も女性任せにする同年代男性は、敬遠されているようです。顔色をうかがってばかりではなく、たまには先導して、頼れるところをみせましょう。
【５】がっつかずにいられる「落ち着き」
「同年代はカラダ中心。大人は心が中心の付き合い」（30代女性）というように、スキンシップばかり求めすぎるのも、女性をウンザリさせてしまいそうです。彼女が気乗りしていないようなら、一歩引く我慢も必要でしょう。
【６】お金のことで悩まずにすむ「経済力」
「交際中にケチケチするのって結構ストレス」（20代女性）というように、同年代の男性が相手だと、お財布の中身を気遣う必要があり、面倒がる女性もいます。せめて「お金がない」と口にしないだけでも、女の子に与える印象は変わるでしょう。
【７】ケンカしたあと関係を回復させるための「フォロー力」
「同い年はなかなか謝らない。大人はコッチが悪くても謝ってくれる」（20代女性）というように、上手に折れてくれる年上男性は、女性にとって居心地のいい存在のようです。どちらが正しいか結論を出すのではなく、彼女よりも先に「ムキになってゴメン」と謝る潔さを身につけましょう。
【８】大変なことが起こったときの「対応力」
「大人の男は慌てない。きっと同じことを経験しているからだろうね」（30代女性）というように、不測の事態に遭遇してテンパる同年代の男性を見て、年上男性との違いを実感している人もいます。たとえ頭の中はパニックでも、顔には出さないようにしたいものです。
【９】未熟な自分を包んでくれる「包容力」
「年上はわがままを聞いてくれるけど、同い年の場合はケンカになる」（10代女性）というように、相手の発言にいちいち過剰反応するキャパシティの狭さが、もの足りなさを感じさせてしまうようです。女の子は男性の度量を試すためにわざと無理難題を言うこともあるので、冷静な対処を心がけましょう。
年齢や経験を急に増やすことはできません。でも女の子の前で、「慌てない」「争わない」ことを心がけるだけでも印象は変わるでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計187名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
