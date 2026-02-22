もう20年！加藤あい、ドコモ名物CM復活に喜び オフショットに反響「感動ものです！」
俳優の加藤あいが、22日までに自身のインスタグラムを更新。NTTドコモの新TVCM「ドコモダケふたたび」篇で、20年ぶりにドコモCMへの出演を果たしたことを受け、オフショットとともに思いを記した。
【写真】変わらない！20年ぶりドコモCM出演の加藤あい
加藤は、写真を添えて「この度なんと20年ぶりに（！）ドコモさんのコマーシャルで、ドコモダケと再共演させていただきました。20年という長い年月が流れていることへの驚きとともに、私にとって強い思い入れのあるドコモさんのコマーシャルで再びこうしてご縁をいただけたことを大変嬉しく思います。当時を再現した今回の撮影では、ドコモダケや当時のスタッフの皆さんとの再会に胸が熱くなり、今は子を持つ親の立場として、当時とはまた違った思いを込めて撮影させていただきました」とつづった。
ファンからは「変わらない！」「感動ものです！」「もう20年ですか…」などといった感想が続々と寄せられている。
CMは、2000年代初頭に放映され人気を集めた“ドコモダケ×加藤あい”の名物CMを再現したリバイバル作品。当時と同じ制作陣が再集結し、約20年前とほぼ同じ構成・演出で制作。おなじみの“記者会見”形式のシーンからスタートし、懐かしの世界観を令和版としてよみがえらせた。新たに後輩記者役として杏花が加わり、加藤と息の合った掛け合いを披露している。
【写真】変わらない！20年ぶりドコモCM出演の加藤あい
加藤は、写真を添えて「この度なんと20年ぶりに（！）ドコモさんのコマーシャルで、ドコモダケと再共演させていただきました。20年という長い年月が流れていることへの驚きとともに、私にとって強い思い入れのあるドコモさんのコマーシャルで再びこうしてご縁をいただけたことを大変嬉しく思います。当時を再現した今回の撮影では、ドコモダケや当時のスタッフの皆さんとの再会に胸が熱くなり、今は子を持つ親の立場として、当時とはまた違った思いを込めて撮影させていただきました」とつづった。
CMは、2000年代初頭に放映され人気を集めた“ドコモダケ×加藤あい”の名物CMを再現したリバイバル作品。当時と同じ制作陣が再集結し、約20年前とほぼ同じ構成・演出で制作。おなじみの“記者会見”形式のシーンからスタートし、懐かしの世界観を令和版としてよみがえらせた。新たに後輩記者役として杏花が加わり、加藤と息の合った掛け合いを披露している。