【フェブラリーS みどころ】このレースを見ずに、ダートの頂点は語れない



ダブルハートボンド（c）SANKEI

日本競馬のダートはもはや世界レベルだ――ちょうど1週間前に開催されたサウジCでは日本から参戦したフォーエバーヤングがレース史上初の連覇を達成。

前年にはダート競馬界の頂点であるアメリカで開催されるビッグレース・BCクラシックを制してJRA年度代表馬、そしてエクリプス賞のダブル受賞を果たした。

そんなフォーエバーヤングを筆頭に、日本のダートでトップに立った馬が世界でも活躍するケースが多数みられる。その過程に存在するのがフェブラリーSだった。

例えば2011年。この年のフェブラリーSを制したトランセンドはドバイへ遠征し、世界最高峰のレース・ドバイWCで2着に入り同じ日本からの遠征馬、ヴィクトワールピサとのワンツーフィニッシュを決めた。

そして2021年、2022年のフェブラリーSを連覇したカフェファラオ。

得意なコースと不得意なコーストがハッキリしていた彼は2023年、フェブラリーSの3連覇ではなくまだ見ぬサウジCへと挑み、世界の強豪馬を相手に3着に食い込んだ。

いまや世界屈指のダート大国となった日本のダートGⅠの最古参にあたるフェブラリーS。

それだけに日本の競馬ファンだけでなく、世界のホースマンも注目するレースと言えるだろう。それだけに今年も大きな注目を集めることは間違いない。

世界へ羽ばたくであろう次代のダート界のスター、その筆頭格として注目されるのが昨年のチャンピオンズCを制したダブルハートボンドだろう。

額に2つのハートが印され、愛らしい表情が印象な彼女だったが、デビューは3歳の8月。間もなく未勝利戦が終了してしまうという時期だった。

それだけに苦戦を強いられるかと思われたが、スタートから軽快に逃げていくというレース運びであれよあれよという間に勝ち進み、昨年のフェブラリーS前には4戦無敗でオープン入りを果たしていた。

オープン入りしてからも彼女の快進撃は止まらない。三宮Sを番手から押し切ると、重賞初挑戦となったブリーダーズCゴールドでは経験豊富なライオットガールに屈して生涯初の黒星を喫したが、秋にはリベンジとばかりにみやこSを制覇。

その勢いのままに挑んだのが冬のダート王決定戦であるチャンピオンズCだった。

1年前はまだ2勝クラスにいた彼女がチャンピオンズCで見せたパフォーマンスは圧巻の一言だった。

スタートから番手に付けて流れに乗り、直線を向いてすぐに先頭を奪って迫りくるウィルソンテソーロ、メイショウハリオら歴戦の猛者たちを凌いで勝利。

牝馬として10年ぶりとなるチャンピンズC制覇を彼女はデビューからわずか8戦で成し遂げてみせた。

まさにシンデレラガール。ダート界の新星とも言うべき彼女が初めて挑むダートの王座防衛戦。

デビュー以来、ずっと手綱を握ってきたパートナー・坂井瑠星も彼女とともに迎えた最終追い切りを終えた直後、「完璧」という言葉で称えてみせた。

世界を知る若きスタージョッキーと結ばれた強い絆とこの勢いだけは誰にも負けない。府中のダートマイルで行われるフェブラリーSでダブルハートボンドが勝利を挙げた時、日本競馬の歴史がまた動くことは間違いないだろう。

GⅠ昇格以来、フェブラリーSを連覇した馬はコパノリッキー、カフェファラオの2頭のみ。史上3頭目の連覇を狙うのが昨年のこのレースの勝ち馬、コスタノヴァだ。

思えば昨年のコスタノヴァは今年のダブルハートボンドのような存在だった。

ダートで連戦連勝、2度目の重賞チャレンジとなった根岸Sで重賞初制覇を飾るとその勢いのまま挑んだフェブラリーSではレイチェル・キングとのタッグで中団から突き抜けて快勝。得意の東京ダートマイル戦では4戦無敗という圧倒的な成績を収めた。

だが、その後のレースでコスタノヴァは伸び悩んだ。かしわ記念で3着に終わると、さきたま杯は後方から動けないまままさかの11着完敗。地方競馬特有の小回りコースが合わなかった。

半年ぶりの実戦となった武蔵野Sではスタートで大出遅れを犯すという最悪なレース展開となったが、直線で猛然と伸びて2着。

さすがに勝ち切れなかったが、上がり3ハロンはフェブラリーS時を上回る34秒8と力のある所を見せつけた。

久しぶりの実戦となるフェブラリーSは出遅れ対策としてブリンカーを装着。得意の東京ダートマイルで史上3頭目の連覇を果たし、コスタノヴァの天下はまだまだ続くだろうか。

新たなスターが続々と誕生する日本のダート界において、"古豪"の言葉が最もふさわしい存在となったのが、ウィルソンテソーロだろう。

この馬が表舞台に現れたのは3年前のチャンピオンズC。当時12番人気の伏兵ながら原俊介とのタッグで2着に食い込むと、続く東京大賞典でもドバイWCを制したウシュバテソーロに続く2着。

5歳になってからはダートのGⅠであれば日本も海外も関係なく走り、佐賀競馬場で行われたJBCクラシックでは川田将雅の手綱に導かれる形で念願のGⅠ初制覇を果たした。

6歳になった昨年はサウジC4着を皮切りに6戦すべてGⅠに挑み、盛岡競馬場で行われた南部杯を勝利。

自身初となるマイルでのGⅠを制してスピードがあることを示し、JBCクラシック5着後に挑んだ自身3度目のチャンピオンズCでは前を行くダブルハートボンドを懸命に追い詰めてまたも2着。

敗れはしたが、この馬の持ち味を存分に示してみせた。

明け7歳緒戦として選んだ2年ぶりのフェブラリーS。前回は無理に先行したことで最後の脚に響いたが、今度は持ち前の末脚を存分に生かしてくるはず。

日本のダート界で常にトップを争ってきた古豪・ウィルソンテソーロが今度こそ輝くのだろうか。

勢いに乗ったシンデレラガールか、連覇を目指す実力馬か、そしてダート界を背負ってきた古豪かあるいは......今年のフェブラリーSもまた、見逃せない一戦となりそうだ。

■文／福嶌弘