楽天から加入した則本昂大投手（３５）が、２２日の中日とのオープン戦（北谷）で巨人移籍初登板し、２回完全の好投。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「この調子でいけば２ケタいける」と評した。

久しぶりに巨人で大きく振りかぶる投手を見たね。楽天で２年間、リリーフをしていたけれど、巨人では先発を期待されてるんだろ。先発はやはりワインドアアプが似合うよ。フォームにも力感があると同時に、則本の体には力がある。３６歳という年齢は、もちろんベテランの域だが、まだまだ体に余力が残っている。ボールに“圧”があるから、打者は見た目以上に速さを感じるんだろうね、差し込まれるケースが目立った。

スライダーにカーブにフォークと７割は変化球なんだが、真っすぐの使い方がうまい。上背がないから、角度はないので調子に乗ってストレート勝負を挑んではいかんが、この日のように、うまく使えばいい。

もう一つ、変化球を曲げようとするあまり、フォームが緩むのも気にはなったが、まあ、まだこの時期だしな。このまま順調にいってくれれば、うまくすればシーズンで２ケタ勝利も期待できると思うよ。（スポーツ報知評論家）