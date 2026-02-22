「ケンタッキーダービー」（現地時間５月２日、チャーチルダウンズ競馬場）の出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」の第３戦として注目を集めた一戦のヒヤシンスＳ・リステッドが、２２日の東京９Ｒ（ダート１６００メートル）で行われた。

このレースで話題となったのが、ユニークな名前を持つ２頭の“対決”。

その２頭は、「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）と、新馬戦の勝ちっぷりから注目を集めてきたボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）だ。

レースは１０頭立てで行われ、イッテラッシャイとボクマダネムイヨはともに五分のスタートを切った。イッテラッシャイはそのまま好位へ。ボクマダネムイヨは行き脚がつかず後方待機を選択。そのままの隊形でレースは進み、抜群の手応えで４コーナーを回ったイッテラッシャイは直線半ばで抜け出しを図る。戸崎圭太騎手のムチに応えて、一瞬、先頭に立ったが、差し返してきたラッキーキッドと外から来たドンエレクトスに交わされ３着。直線で目覚めたボクマダネムイヨは上がり３ハロン３７秒４の末脚で追い込み４着に入った。

勝ったのはラッキーキッドで勝ちタイムは１分３６秒７。イッテラッシャイはそこからクビ＋１馬身３／４差でゴール。さらに４馬身差でボクマダネムイヨが入った。

イッテラッシャイは、昨年１０月の新馬戦で、１２番人気の低評価を覆して３着と好走。同１２月の未勝利では１番人気で５馬身差の圧勝を飾り、堀江氏にＪＲＡ初白星を送った。その後、予定していた１月１０日の黒竹賞は右前肢フレグモーネのため出走取消となったが、調整を積み、オープン入りを目指し当レースへ臨んでいた。

一方のボクマダネムイヨは、昨年９月のデビュー戦を７馬身差で圧勝。その後は、２戦目のもちの木賞（２歳１勝クラス）で０秒１差の３着、前々走も１勝クラスで３着と好走したが、１月３１日の前走・１勝クラスでは２番人気で８着。今回は距離を２００メートル短縮し、巻き返しを狙っていた。

両馬とも敗れてしまったが珍名馬同士の対決に、ネット上では「イッテラッシャイ３着でボクマダネムイヨたたき起こされてんじゃん」「夢の対決、ワイド１点勝負は、惜敗でした」「よく見たらイッテラッシャイとボクマダネムイヨ３、４着なの草。いい関係性になりそう」「３着と４着に並んでるの笑ったな」「イッテラッシャイとボクマダネムイヨの馬連も持ってて…」「イッテラッシャイとボクマダネムイヨが３・４着なのできてんな〜あとで動画見返そ」「イッテラッシャイ＆ボクマダネムイヨ馬券買われた方、お疲れさまでしたW」などのコメントが寄せられた。