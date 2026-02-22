「オープン戦、ＤｅＮＡ−楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

楽天の前田健太投手（３７）が先発。復帰後初の実戦登板は、２回３安打２失点だった。

「いいボールも悪いボールもあったんですが、２イニング投げられて全球種投げることができたので、点は取られましたけど、ヒットの感じも詰まったりゴロを打たせたりできたので、正直イメージとしては悪くなかったですね。自分の中で課題もみつかりましたし、次の登板に繋げていきたいなと思います」

初回は先頭の蝦名を中飛に打ち取ると、２番・佐野を外角低めのチェンジアップで投ゴロ、松尾を外角低めのスライダーで一飛に仕留め、三者凡退に退けた。

二回は１死からヒュンメルへの四球、林の中前に落ちるポテンヒットで一、二塁とされると、京田、三森に連続右前適時打を浴びて２点を失った。

この日はマウンドにとまどうシーンもあった。「言い訳になっちゃうんですけど、地方球場での試合もありますし、そういうところもあり得るのでしっかり対処しないといけないですね」と話した。

前田健のＮＰＢの試合での登板は広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３７９１日ぶり。