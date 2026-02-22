なにわ男子の藤原丈一郎（30）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。速報タイム4時間35分で完走し、「メチャクチャ楽しかった」と目を細めた。

「走りきりました」とゴールして絶叫した藤原。大好きなオリックスの本拠地・京セラドーム、小学3年から通った松竹座を眺めながらの42・195キロ。「途中で心が折れかけ、ヤバいなと思いました」とリタイアが頭をよぎったそうだが、「沿道の声援が大きかった」とファンの後押しで完走した。

藤原は前日21日に、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）でオリックス・宮崎キャンプ、侍ジャパン・宮崎合宿をリポート。その番組の最後にマラソンへの挑戦をサプライズ発表した。

昨年8月に大阪城ホールで開催したライブ「BON BON VOYAGE」の会場でせやねんスタッフにマラソン挑戦の意向を明かし、番組とのコラボを逆オファーした。8日が30歳の誕生日。節目の年に「何かチャレンジしたい」とマラソンに挑むことを決意した。

それから半年間、密かにトレーニング。これまで20キロが最長だったが、未知の距離も克服。「坂道の練習をしてなかったんで」と反省も。それでも「練習以上の走りができました」と結果に満足していた。

完走後にインタビューした大橋和也（28）が「丈君の走る姿を見て、ボクも走りたくなりました。来年、2人で走りたい」と感化された。一方で、大西流星（24）は「涼しいところで見ていたい」と断って、笑いを誘った。

藤原は23日からは東京グローブ座で一人舞台「じょうのにちじょう」（25公演、3月15日まで）がスタートする。ゴールの余韻もそこそこに東京へ。疲れを見せず、3週間の長丁場を乗り切っていく構えだ。