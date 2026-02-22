写真家のむらいさち氏による写真展「しあわせな旅時間 おきなわちゃんぷる～」が、MONO GRAPHY Camera & Artにて2月26日（木）から開催される。

同展は、写真集「OKINAWA Champluuu」に掲載された作品を軸に構成。沖縄に加え、ハワイや南極などで撮影した作品も展示する。

会場では写真集のほか、過去に制作した写真集や作品プリントなども販売。3月1日（日）と3月8日（日）の店舗営業終了後には、トークイベントも予定している。

この仕事をしていると、日常が旅になり、旅がまた日常になっていきます。

昨年訪れた沖縄、そしてこれまで世界各国を巡って撮影した写真を展示いたします。

僕のしあわせな旅へ一緒に出かけてみませんか。

作家コメント

会場

MONO GRAPHY Camera & Art

開催期間

2026年2月26日（木）～3月15日（日）



開催時間

木曜日・金曜日・土曜日：12時00分～19時00分

日曜日：12時00分～17時00分



休廊

月曜日・火曜日・水曜日



トークイベント（要予約）

作者プロフィール

3月1日（日）17時30分～ 3月8日（日）17時30分～

20歳より、沖縄県座間味島に移住、ダイビングガイドとして過ごす。その後ダイビング雑誌の出版社に入社。日本を始め世界の海へ取材で訪れる。その後独立。

現在は水中からオーロラ、足元の花々まで、心に触れたものに素直にカメラを向け、独特の淡いファンタジックな写真を、絵を描くように撮影している。

2025年には、子供の頃からの夢であった、南極大陸への撮影を慣行。その旅をつづった「僕らの南極Diary」を出版。現在、最新写真集「OKINAWA Champluuu」が発売中。

オンラインサロン「写真家むらいさちのふんわりフォトサロン」主宰。沖縄県座間味村観光大使。