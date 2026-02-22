今季５点目を決めた山本（６番）。(C)STVV

　現地２月21日に開催されたベルギーリーグの第26節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデンは、デンデルとアウェーで対戦。４−１で大勝を収めた。

　この試合で圧巻のゴールを決めたのが、絶好調のMF山本理仁だ。

　２―１で迎えた67分、ペナルエリア内右寄りでボールを受けると、ドリブルで切れ込み、ディフェンス２人をかわして左足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
 
　３人を無力化したこのゴラッソに、インターネット上では次のような声が上がった。

「見事なフィニッシュ」
「個人技、ヤバすぎるよね」
「うわぁかっこよすぎて目がハートなんだけど」
「個人技は本当に圧巻！」
「山本理仁のプレー、なんか芸術みたい」
「日本人ミッドフィールダーの驚異的なスキル」
「いやぁ、理仁のテクニック、バルサ級だな」
「ベルギーリーグのレベルを完全に超えている」

　パリ五輪世代の24歳はこれで、３試合で３ゴール・１アシスト。キレキレのプレーを連発している。日本代表初招集への期待も高まるばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】パリ五輪世代の24歳MFがキレキレのゴラッソ！

 