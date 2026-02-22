ジュニア公式Instagramでは、KEY TO LIT・中村嶺亜の大人の魅力にあふれる写真を公開した。

【写真】リラクシームードで“恋人感”溢れる、中村嶺亜の大人の魅力に満ちたショット

■中村嶺亜「愛志天流」

ジュニア公式Instagramでは、中村がルームランプの灯りに照らされた写真を5点投稿。

この日の中村は、黒いニットに、太ももの大きなワッペンが印象的な白パンツを合わせたリラクシーなモノトーンコーデで登場。

ソファに座ってカメラ目線の写真をはじめ、トランクに寄りかかるようにして立った写真の隣には、中村が得意とするスケートボードがちらり。それを愛おしそうに眺めるようなショットも。4枚目、5枚目とスライドするとカメラ目線のアップ写真へと続く。

中村は雑誌『Myojyo』の恒例企画「第３２回 あなたが選ぶジュニア大賞」で【恋人にしたいジュニア】部門で4連覇を達成したことが発表になったばかり。そんなファン投票の結果を受けてか、中村はハッシュタグで「愛志天流」（あいしてる）と添えている。

「4連覇おめでとう」と祝福の投稿が多数寄せられた他、「自慢の推し」「もっとたくさんの愛を伝えたい」「こちらこそ愛志天流」「メロい」とファンからも愛の言葉が投げかけられていた。

