歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。発声練習の様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 ボイトレ＆レコーディング現場を公開 「新規の発声法が掴めない」 ダンスレッスンで苦戦 「脳みそが連動しない」 本音漏らす一幕も





音楽スタジオでの動画では「新規の発声法が掴めない。笑笑」とのコメントと共に、指導を受けながら練習に取り組む姿が映されています。







動画では、紫色のセーターを着た工藤さんが木目パネルと音響パネルに囲まれたスタジオで、指導者から発声に関するアドバイスを受けています。「いつまででもできるようなところでやりたい」「上がるけれども、また上からちゃんと下ろしながらその音をいく」といった具体的な発声指導の様子が収められています。



工藤さんは練習中、胸に手を当てて発声のポイントを確認したり、指導者の説明に「はい」と返事をしながら真剣に取り組んでいます。







別の動画では「よいしょ。天気がすごいね、今日」と話す工藤さんの姿も。紫色のセーターを着て、カップを手に持ちながらリラックスした様子を見せています。投稿には「そして日々レコーディング」との文言もあり、現在も精力的に音楽活動に取り組んでいることがうかがえます。







さらに2月20日には、TRFのダンサー・CHIHARUさんとのレッスン動画も投稿していました。「なかなか時間も取れず、久しぶりのちはるレッスン。出来ない事しかない日だった 笑」とのコメントと共に、マスクを着用してダンススタジオで練習に励む様子が映されています。







ダンスレッスンでは、手と足の連動を意識した練習で「左、左手と足が連動しちゃう」「脳みそが連動しない。マジでやばいよ」と苦戦しながらも、「トントントントン」という掛け声で繰り返し練習する様子が記録されています。工藤さんは「え、絶対みんなもできないよ」と話しながらも、講師のCHIHARUさんと共に笑顔で練習を続けていました。







この投稿に、「ボイトレ＆レコーディングお疲れ様です」「発声レッスンお疲れさまです」「綺麗な声アルバム楽しみです」「これだけ頑張ってるからきっと大丈夫」「しーちゃんとちはるさんの笑い声でこっちはニヤニヤ止まりませんっ」「カッコよく踊ってるしーちゃん楽しみにしてます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】