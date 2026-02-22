ミラノ・コルティナオリンピック™がついに最終日を迎え、日本時間23日早朝に閉会式が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

日本はここまで金5個、銀7個、銅12個と過去最多だった前回の北京五輪（22年）を大きく超え、24個のメダルを獲得。

最終日は、クロスカントリースキー・女子50kmクラシカルに土屋正恵（29・弘果SRC）が出場し、チームジャパン最後の種目に挑む。日本勢の出場はないが、カーリング女子決勝ではスイスとスウェーデンが激突。共に日本代表（フォルティウス）が予選リーグで戦った相手となった。延期されていたフリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝も開催され、ミラノ・コルティナ五輪を締めくくるのが、アイスホッケーの男子決勝。NHL（ナショナルホッケーリーグ）のスターが揃っているカナダ、アメリカによる頂上対決となった。

閉会式はイタリア北部ベローナ、古代ローマ時代の円形闘技場（ベローナアリーナ）で行われ、五輪史上初の“世界遺産”でフィナーレを迎える。シェークスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』の舞台としても知られるベローナ。円形闘技場は1世紀に建てられた歴史的建造物で、「ビューティ・イン・アクション」（美の躍動）をコンセプトに、古典と現代が融合した演出となる予定。閉会式の旗手は、フィギュアスケート団体・女子シングル銀メダルの坂本花織（25、シスメックス）、開会式に続きスピードスケート男子の森重航（25、オカモトグループ）と発表され、最後の大役を務める。

※写真：閉会式が行われるベローナアリーナ

【大会17日目】日本時間2月22日〜23日

※日本勢の出場

22日18:00〜 クロスカントリースキー／女子50kmクラシカル

23日04:30〜 閉会式