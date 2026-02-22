国公立大学2次試験、河合塾が2026年志願状況の分析レポートを公表 「安全志向」難関大で志願者が減少
河合塾は、2月25日から始まる国公立大一般選抜の志願動向を分析したレポートを公開した。大学入学共通テストの難化を受け、難関大の2次試験志願者が減少するなど安全志向が見られ、中・後期日程の志願者が減少したなどと分析した。
【画像】国立難関10大学の志願状況
レポートは、教育関係者向け情報サイト『Kei-Net Plus』に公開したもの。それによると、前期日程の志願者数は23万5310人(前年比100%)と前年並みを維持。志願倍率も前年と同じ2.8倍。一方、後期日程は同96%、中期日程は同95%と減少。共通テストの難化が、例年高倍率となる後期・中期日程への出願を控える要因の一つになったとみられるという。
入試難易度などからみた大学グループ別の志願状況を見ると、難関10大学、準難関・地域拠点大では志願者が前年比98％と減少した。一方で、難関10大学、準難関大以外の大学（その他の大学）は志願者が増加。「共通テストの難化により、思うように得点できなかった受験生が高い合格可能性を求めて出願先を変えたことがうかがわれます」とした。
旧帝大を中心とした難関10大学の前期日程志願者数は前年比98％となる5万5133人となった。大学別では東京科学大が87%と減少する一方、大阪大（103%）・一橋大（104%）・北海道大（104%）は増加。東京科学大の志願者数減は、理工系の学院で第1段階選抜の予告倍率が引き下げられ、第1段階選抜の通過者数（2次試験を受験できる受験者の数）が絞り込まれることへの受験生の警戒感が影響したものと考えらという。
