学校側の事情で、長期間の待機となっている「航空大学校」（航大、宮崎市）の学生２人が、北海道倶知安町のスキーリゾートでアルバイトに励んでいる。

それぞれためたお金で、海外旅行やワーキングホリデーに行く計画を立てており、「せっかくの長期休暇。若いうちにしかできないことをやっておきたい」と前向きだ。（片岡正人）

航大はパイロットを養成する国内唯一の公的機関。座学やフライト訓練などを経て、２年間で事業用操縦士などの資格を取得することができる。

しかし、今後国内航空業界で現役パイロットの大量退職期を迎えることを踏まえ、２０１８年度から定員を増加した結果、訓練が滞ることになり、多くの学生が待機せざるを得ない状況になっている。

２人は群馬県出身の大杉航介さん（２５）と帯広市出身の石丸創士さん（２４）。２４年５月から座学が始まった同級生で、ともに帯広市でのフライト訓練を終えた２５年９月から１年間の待機期間に入った。

ともに、同１２月からニセコひらふ地区の交通・サービス拠点「ひらふウェルカムセンター」の窓口で案内役として働く。選んだ理由は「時給が高いし、英語の勉強になる」と口をそろえる。

国際線が目標

大杉さんは飛行機旅行が好きだった母親の影響で、パイロットを目指すようになった。東京都立大を卒業後、社会人を経て、航大に入学。これまでの待機期間は他のリゾートでアルバイトをしてきたが、ここは「日本にいて常に外国人と話せるという環境が感動的」と話し、「特に困りごとのような対応がおもしろくて、これでお金をもらってもいいの、と思うくらい」と充実した日々を送る。

３月からはオーストラリアにワーキングホリデーに出かける。「コミュニケーションの多い仕事が希望だけど、レストランでも農場でも何でもやるつもり」と意欲満々だ。

国際線が目標。「オーロラをコックピットから見るのが夢」という。

祖父母乗せたい

石丸さんも４歳で初めてコックピットを見せてもらい、将来が決まった。「スイッチや計器が並んでいるのを見て男心がくすぐられたのかな」と思い起こす。大阪大在学中に受験し航大に合格。地元帯広での訓練も優秀な成績で修了した。

ウェルカムセンターでは大杉さんと並んで窓口に立つ。メキシコから来たスキー客にスペイン語で話しかけたことがきっかけで仲良くなり、３月から予定している中南米旅行では泊めてもらう約束をした。

コロンビアやアルゼンチンなど６か国を回り、南米パタゴニアでのトレッキングを楽しみにしている。その後はアフリカに転戦。ケニアから最南端の南アフリカ共和国・喜望峰まで陸路で踏破する計画だ。

「この旅の経験がパイロットになってから役に立つことがあるかも」と石丸さんは期待する。一方で、「早く学校に戻りたい。祖父母が元気なうちに自分のフライトに乗せてあげたい」とも話した。

２人を応援している倶知安町の旅行会社経営堀井俊宏さん（６７）と智子さん（６５）夫妻は「２人とも真面目に働いて、いろんなことを吸収している。豊かな心を持った思いやりのあるパイロットになれると思う」とエールを送る。