「1番・中堅」で先発出場…第2打席は中前打

異次元のスピードで生還した。野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手は22日、宮崎サンマリンスタジアムで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス」戦に先発出場。2回には一瞬にしてホームへ帰還する“神走塁”を見せ、野球ファンは仰天している。

周東は「2番・中堅」で先発出場。初回の第1打席は四球で出塁すると、2回は1死一塁から右前打を放った。その後2死一、二塁の場面で打席には佐藤輝明内野手。痛烈な打球を左翼に飛ばすと、その時だった。周東は爆速で生還し、6点目のホームを踏んだ。

2死とはいえ、打球速度も考えると生還するには難しい当たりだった。それでもそこは球界屈指の韋駄天だ。悠々と生還し、2023年の第5回大会・準決勝のメキシコ戦で大谷翔平投手を追い抜きそうな勢いだった、あの名場面を思い出すスピードだった。

中継を見ていたファンも衝撃を受けた模様。「周東速すぎて草」「周東禁止にしてw」「さすがにおかしいやろ」「周東のスピードえぐいて」「敵にすると怖いけど味方だと最高すぎる」「これが周東を使う意味」など称賛の声が送られた。（Full-Count編集部）