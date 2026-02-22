体型カバーしたい『40・50代』へ！【ハニーズ】1本あると安心「美シルエットパンツ」

パンツ選びで重視したいのは、きちんと感や上品さに加えて、「体型カバー」も外したくないポイント。シルエットの力を味方につければ、無理に隠している感なく整った印象を目指せます。そこで編集部が注目したのは【ハニーズ】の「美シルエットパンツ」。オン・オフ問わず頼れそうなきれいめデザインで、40・50代の毎日にちょうどいい一本になるかも。

マリンテイストをひとさじ加えた上品ワイドパンツ

【ハニーズ】「釦付ワイドストレート」\3,480（税込）

マリンテイストを想起させるフロントボタンが印象的なワイドストレートパンツ。ワイドながら広がりすぎず、まっすぐ落ちるストレートシルエットで、すっきりとした印象を演出します。センタープレス ＆ ハイウエストも相まって、はくだけで美シルエットが叶いそうな優秀アイテム。目立ちにくいようウエストゴムは後ろ中心にだけ入っていて、はき心地と美シルエットを両立できそうです。

膝下からのラインで差がつくセミフレア

【ハニーズ】「セミフレアパンツ」\2,480（税込）

脚のラインを拾いすぎず、膝下からほんのり広がるセミフレアがポイントの美シルエットパンツ。太ももまわりはすっきり、足元に向かって流れるようなシルエットが、自然な脚長効果を生み出します。センタープレス入りで縦ラインが強調されるため、フラットシューズでもスタイルアップが狙えるのが嬉しいポイント。きれいめコーデはもちろん、スニーカー合わせでも品よくまとまりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M