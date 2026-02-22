『マウスコンピューターpresents　第１5回ytv漫才新人賞決定戦』審査員（C）ytv

写真拡大

　読売テレビは、3月1日午後3時から生放送（関西ローカル）、そしてTVerで生配信する『マウスコンピューターpresents　第15回ytv漫才新人賞決定戦』の審査員を発表。霜降り明星の粗品が前回の引き続き審査員を務める。

【写真】それぞれの漫才師に的確な批評　粗品の採点＆コメント

　粗品のほか、ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）と昨年と同じ審査員が集結した。昨年、自身初めてお笑い賞レースの審査員を務めた粗品がキレのある審査を行い、話題を集めた。

　今回の審査員を務めるにあたってコメントを寄せた粗品は、あえて昨年と同じ文言で意気込みを語った。

■霜降り明星・粗品コメント
「面白くない人が優勝しないようにしっかり審査します」