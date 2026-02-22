霜降り明星・粗品、『ytv漫才新人賞決定戦』審査員続投 あえて前回と同じ意気込み【コメントあり】
読売テレビは、3月1日午後3時から生放送（関西ローカル）、そしてTVerで生配信する『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』の審査員を発表。霜降り明星の粗品が前回の引き続き審査員を務める。
【写真】それぞれの漫才師に的確な批評 粗品の採点＆コメント
粗品のほか、ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）と昨年と同じ審査員が集結した。昨年、自身初めてお笑い賞レースの審査員を務めた粗品がキレのある審査を行い、話題を集めた。
今回の審査員を務めるにあたってコメントを寄せた粗品は、あえて昨年と同じ文言で意気込みを語った。
■霜降り明星・粗品コメント
「面白くない人が優勝しないようにしっかり審査します」
