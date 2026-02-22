Dream Ami、結婚6周年で夫とのウエディングフォト公開「一度は諦めかけていた結婚式」 笑顔あふれる夫婦の姿にファン感動「まさか見れる時がくるとは」「本当にお似合い」
歌手のDream Ami（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で建築家・半田悠人氏とのウエディングフォトを公開し、結婚6周年を報告した。
【写真】「まさか見れる時がくるとは」結婚6周年で夫とのウエディングフォトを公開したDream Ami
「6th wedding anniversary!! 一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました」と明かし、「そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました!!」と報告。純白のドレスに身を包んだ、海辺でのウエディングフォト4枚を公開した。
Amiは「これからも家族仲良く愛おしい毎日を積み重ねながら、お互い成長していけるよう頑張って参りますので、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」とつづっている。
この投稿には、「素敵すぎる かわいい!!」「やばーーーーいきれい」「まさか見れる時がくるとは」「本当にお似合いのご夫婦」「おめでとうございます!!!」など、祝福を中心に多くの温かい声が届けられている。
2人は2020年2月に結婚。22年9月に第1子となる男児が誕生した。
