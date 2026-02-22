Dream Ami　photo：谷脇貢史（C）ORICON NewS inc.

　歌手のDream Ami（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で建築家・半田悠人氏とのウエディングフォトを公開し、結婚6周年を報告した。

　「6th wedding anniversary!!　一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました」と明かし、「そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました!!」と報告。純白のドレスに身を包んだ、海辺でのウエディングフォト4枚を公開した。

　Amiは「これからも家族仲良く愛おしい毎日を積み重ねながら、お互い成長していけるよう頑張って参りますので、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」とつづっている。

　この投稿には、「素敵すぎる かわいい!!」「やばーーーーいきれい」「まさか見れる時がくるとは」「本当にお似合いのご夫婦」「おめでとうございます!!!」など、祝福を中心に多くの温かい声が届けられている。

　2人は2020年2月に結婚。22年9月に第1子となる男児が誕生した。