◇静岡県Jリーグ加盟3クラブ強化トレーニングマッチ 清水3―1磐田（2026年2月21日 IAIスタジアム日本平）

静岡県内のJリーグ加盟3クラブの選手強化および県内サッカーの活性化を目的に、総当たりのホーム＆アウェー方式で実施される「2026静岡県Jリーグ加盟3クラブ強化トレーニングマッチ」が開幕した。45分×2本で行われた今季2度目の“ダービー”には2250人の観衆が集まり、清水は磐田に3―1で勝利した。両チームともに前日の明治安田Jリーグ百年構想リーグで出場機会のなかった選手を中心に臨んだ。

試合は終始、清水が主導権を握った。先制点はサイド攻撃から生まれ、前半2分、右クロスをMF嶋本悠大（19）が頭で合わせてネットを揺らした。さらに同4分には右ウイングで先発したMF松崎快（28）が中央をドリブルで持ち運び、左足でゴール左下を射抜いて追加点。攻撃のテンポを保ったまま迎えた同17分には、左インサイドハーフで先発したMF土居佑至（18）がチーム3点目を挙げ、前半にたたみかけた。

土居は「自分でも（シュートを）打つ選択肢は持っていて、相手との距離が近くなったいいタイミングで外に（ボールを）出せた。マイナス気味でいいパスが来たので決めるだけだった」と得点シーンを振り返り、先制点を決めた嶋本は「数字にこだわっているので、得点でチームを勝たせられたのは良かった」と結果での貢献を強調した。

磐田も前半のうちに1点を返したが、反撃及ばず。後半はスコアが動くことなく、そのまま終了した。清水は1月の鹿児島キャンプでの対戦でも3―0で勝利しており、今季の“ダービー”は連勝となった。