「オープン戦、中日−巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

ＦＡで加入した則本昂大投手がオープン戦初登板。２回をパーフェクト、２奪三振で抜群のＧデビューを飾ったが、試合前にまさかの方法で緊張をほぐしていたことを明かした。

移籍後初となる実戦マウンド。「試合前は緊張していて」と明かした則本。何と内海投手コーチに「ちょっとシバいてくれ」と異例のお願いをしたという。

「内海さんにビンタしてもらって」と頬を引っぱたいてもらい闘魂を注入されてマウンドへ。安定感抜群の投球で初回１死から連続三振を奪うと、二回も丁寧な投球で中日打線を寄せ付けなかった。

直球の最速は１４６キロ。「真っすぐも精度の部分でもう少し詰めないといけない」と課題をくちにしつつも、「チェンジアップの課題があって、それができたのは良かった」という。

先発ローテ入りが期待される右腕。わずか２０球で２回パーフェクトと抜群の新天地デビューを果たし「初実戦を無事に終えれてよかった」と充実の表情を浮かべていた。