5人組ダンスボーカルグループM！LKの佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）が、21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。結成当初について話した。

M！LKは「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」にも出演した。

前身グループの「CLash’」のメンバーだったのが塩崎と吉田。解散やメンバー変更を繰り返す中で、佐野勇斗（27）が加入した。MCの加藤浩次（56）が「どういう気持ちだった？いろいろ変わったりして」と聞くと、吉田は「M！LKもそんなに長くは続かないのかな、って。今まで作って解散だったから、これもいつまでくらいなんだろうなって」と話した。

加藤が「そこに佐野君が入ってくるんだろ。どう思った？」と言うと、塩崎は「ちょっと、年上嫌だなとは思いました」。佐野は「え〜!?」とショックを受けた様子で立ち上がった。朝日奈央（31）が「後輩だけど、年齢が上だし」と言うと、加藤も「やりづらいんだよ、後輩だけど先輩って」。

佐野は「すごい優しく受け入れてくれたんですよ…」と動揺を隠し切れない様子。加藤が「やりづらかっただろう！」とあおると、塩崎も「やりづらかったですね〜！」と乗った。佐野は「ごめんな〜」と泣きまねをした。