¡Ú ÎëÌÚ¤¢¤¤¨ ¡Û¡¡Âè£³»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö3¿Í°é»ù¤â¡¡»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âè£³»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè»°»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¡»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂè°ì»Ò¤Ï¡¡Ê¬ÊÚ½êÍ×»þ´Ö53»þ´Ö¤ÎËö¤Ë¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¡£¡¡ÂèÆó»Ò¤Ï14»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¡22»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡£¶¹¤¤»ºÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¡ºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¡Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿Ô¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¡¡Ø²¿¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£²ó¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢Instagram¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¡³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¡ÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÌ¿¤ò·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¡³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö3¿Í°é»ù¤â¡¡»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¡¤Þ¤¿¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡¸ø»ä¶¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
