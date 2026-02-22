「オープン戦、中日−巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

巨人の田中将大投手が三回から２番手で登板。

先発の則本が２回完全でオープン戦デビューを果たし、後を受けたマウンド。先頭を２球で二ゴロに打ち取ると、木下も直球で押し込んで右飛に仕留めた。追い風に乗ってフェンス近くまで飛んで行くも動じず。村松には緩急を使ってカーブから入り、低めの変化球で空振りを奪って追い込んだ。最後はアウトコースの直球で遊ゴロに打ち取り、わずか７球で三者凡退だ。

続く２イニング目は１番・岡林からの打順だったが、低めのノビのあるストレートで初球ストライク。丁寧に変化球を散りばめて追い込むと、最後はバックドアで一ゴロに打ち取った。田中にも初球ストライクを奪い、２球で追い込むと最後は外角いっぱいのストレートで空振り三振。２死から上林を迎え、１球で左飛に打ち取った。

わずか１６球で２イニングをパーフェクト。降板後、「真っすぐがよかった。岸田と話をして『真っすぐ良かったですよ』と言ってもらった」と語り、「もうちょっといけそうな感覚もある」とも。移籍２年目のシーズンへ「すべて順調にきているかなと思います」と言う。

則本も２０球で２回完全と、元楽天勢がそろって開幕ローテ入りへアピールした。田中将は「チームに取ってはそれがいいでしょうし、自分としてはできることをやって最善の準備をする。その繰り返し」と話していた。